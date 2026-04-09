عودة ماسبيرو للحياة.. حلم تحقق بجهود أبنائه المخلصين

احتفلت الهيئة الوطنية للإعلام بذكرى شيخ الإذاعيين فهمي عمر، وذلك خلال حفل التأبين الذي أقيم بمقر ماسبيرو، بحضور الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة.

هذا الحدث سلط الضوء على مرحلة جديدة لإعادة الحياة إلى ماسبيرو بعد سنوات من التحديات والصعوبات وفقًا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

أول لقاء مع فهمي عمر

قال المسلمانى في حديثه خلال الحفل:"في أول زيارة له إلى مكتبي للتهنئة كان الأستاذ فهمي عمر غاضباً على ما آلت إليه الأمور في ماسبيرو، وقال إن هذا لا يعقل، لقد كان هذا المبنى نابضاً بالإعلام والحياة والرسالة".

وتكررت الزيارات بين الطرفين، حيث أشار المسلمانى إلى أن فهمي عمر كان سعيداً مع مرور الوقت بتحسن الأمور في ماسبيرو، مشيداً بالجهود المبذولة لإعادة الحيوية للمبنى الإعلامي.

جهود إعادة ماسبيرو

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن:"عودة ماسبيرو كان وراءها كل أبناء ماسبيرو الرائعين والموهوبين والمخلصين.. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكننا عدنا بالفعل".

هذه التصريحات تعكس التفاؤل برؤية مستقبلية للإعلام المصري، مع الإشارة إلى أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من الجهد والتطوير المستمر.

أنشطة هيئة الإعلام بعد العودة

من بين المبادرات التي تم إطلاقها بعد إعادة تأهيل ماسبيرو:

تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية التي حصدت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

تنظيم فعاليات واحتفالات تأبينية تكريماً لرموز الإعلام المصري.

متابعة التطوير المستمر للبنية التحتية والتقنية للمبنى لضمان تقديم محتوى إعلامي متنوع وعصري.

تجسد عودة ماسبيرو اليوم مرحلة جديدة من الحراك الإعلامي، مبنية على الإصرار والجهد المشترك لكل العاملين فيه، ومواصلة التراث الإعلامي الذي تركه أساتذة مثل فهمي عمر.