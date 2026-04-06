المسلماني: بدأنا العمل في تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بدء العمل في مشروع تأسيس فرقة مسرحية تحمل اسم (فرقة ماسبيرو) المسرحية.

وقال المسلماني : لقد طرح أبناء ماسبيرو الفكرة قبل أكثر من عشر سنوات ، حيث قدم بعض رؤساء القنوات والمبدعين من أبناء الهيئة مقترحاً بذلك عام 2015 ، غير أن ذلك لم يتم تنفيذه في أي وقت مضي. وسوف يشارك أصحاب المقترح السابق مع فريق العمل الحالي من أجل إنجاز المهمة بعد أكثر من عقد من إهمالها .

إننا نسعي للمشاركة في جهود الدولة والمجتمع لانطلاق نهضة مسرحية مصرية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وزارة الثقافة ووزارة الشباب والجامعات والقطاع الخاص .

وأضاف المسلماني : إن ما يمتلكه التليفزيون المصري من الرصيد المسرحي لا يكفي لمواجهة تطلعات المشاهدين ، كما أننا لا نمتلك أعمالاً جديدة منذ سنوات طويلة ، وهو ما يدفعنا للعمل علي تقديم إنتاج جديد وبناء أصول معنوية جديدة. إن عودة مسرح التليفزيون للعمل بعد طول انقطاع ، وهو المسرح الذي يتسع لأكثر من خمسمائة مقعد ، وشهد العديد من الفعاليات المميزة علي مدي عام كامل .. قد دفعنا للبدء في مشروع فرقة ماسبيرو المسرحية. بعد تطويره ووضع إطار فكري وفني لمساره.

ستقيم الفرقة عروضها علي مسرح التليفزيون ، ويقوم التليفزيون بتصويرها وعرضها للجمهور.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إننا نسعي لتقديم جيل جديد من المبدعين الذين لا يجدون الفرصة لتقديم إبداعهم ، وذلك بالمشاركة مع جيل الرواد من أساتذة وفناني المسرح المصري.