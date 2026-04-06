حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل الزوجة الرابعة l خاص

علي مدار الساعات الماضية، انتشرت شائعات تفيد باستعداد فريق عمل مسلسل الزوجة الرابعة، الذي سبق وان قدم خلال السنوات الماضية، تقديم جزء ثان من العمل.

وعلم صدي البلد من مصادره أنه لا صحة لاستعداد فريق العمل تقديم جزء ثان من العمل خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن مسلسل "الزوجة الرابعة" كان من أنجح المسلسلات التي قُدمت وحقق نسبة مشاهدة عالية وهو بطولة مصطفى شعبان وعلا غانم وأيتن عامر ولقاء الخميسي.

وكان آخر أعمال مصطفي شعبان هو مسلسل درش، مسلسل "درش" وشاركه في بطولته سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.