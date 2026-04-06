164 فيلماً.. مهرجان Visions du Réel يعود في دورته الـ57 ببرنامج قوي

يعود مهرجان Visions du Réel في دورته السابعة والخمسين ببرنامج يضم 164 فيلماً من رقم قياسي بلغ 75 دولة، في تأكيد جديد على مكانته كأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في سينما الواقع والسينما غير الروائية.



ويواصل حضور المخرجات النساء ارتفاعه هذا العام، إذ بلغت نسبة الأفلام التي أخرجتها نساء 44% مقارنة بـ39% في عام 2025، فيما تشمل البرمجة أيضاً 7% من الأفلام ذات الإخراج المشترك، مقابل 48% من الأفلام التي أخرجها رجال.



ومن بين 128 فيلماً جديداً يعرضها المهرجان، هناك 83 عرضاً عالمياً أول، إضافة إلى 8 عروض دولية أولى. كما تضم الدورة 58 فيلماً أولاً لصنّاعها، من بينها 36 فيلماً روائياً طويلاً أولاً، إلى جانب 26 إنتاجاً أو إنتاجاً مشتركاً سويسرياً.



وبذلك يؤكد “رؤى الواقع” موقعه بوصفه ثاني أهم مهرجان في سويسرا لإطلاق الأفلام الجديدة، فضلاً عن كونه حدثاً دولياً محورياً في مجال السينما غير الروائية.



إلى جانب الضيوف الأربعة الذين أُعلن عنهم سابقاً، وهم المخرجتان الأميركيتان كيلي رايشاردت ولورا بويتراس، والمخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا، والفنانة المغربية مريم بناني، سيستقبل المهرجان على مدار عشرة أيام مجموعة من المواهب الصاعدة والأسماء الراسخة، فضلاً عن لجان تحكيم مرموقة.



وتُفتتح الدورة السابعة والخمسون بعرض أحدث أفلام المخرجة الحائزة على الأوسكار لورا بويتراس بعنوان “Cover-Up”، وذلك بحضور ألان بيرسيه الأمين العام لمجلس أوروبا، ونوريا غوريت مستشارة الدولة، ودانيال روسيلا رئيس بلدية نيون، وكارين باخمان مديرة المكتب الفدرالي للثقافة.



وتعكس الأفلام الـ128 المختارة من بين 3700 طلب مشاركة – وهو رقم واصل ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً زيادة تتجاوز 23% مقارنة بعام 2023 – المساحة الواسعة من الحرية التي تتمتع بها السينما غير الروائية اليوم.



كما تمثل 75 دولة ضمن مختلف أقسام المهرجان، وهو رقم قياسي جديد يعكس المكانة الدولية المتنامية التي يحظى بها الحدث.