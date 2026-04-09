عمر جابر : جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد واعتدنا على الضغوطات الجماهيرية

أكد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريق شباب بلوزداد منافس قوي، مؤكدًا أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل مباريات الفرق المصرية أمام الأندية الجزائرية تكون قوية، ونحترم المنافس جيدًا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل عمر جابر: "المنافسة دائمًا تكون قوية بين الفرق المصرية والجزائرية، ونحن نحب هذه المباريات والضغوطات، ونفضل اللعب في وجود الجماهير، خاصة جمهور الزمالك الذي يقدم الكثير للفريق في المباريات".

وأضاف: "نحن نلعب في نادٍ كبير له تاريخ، واعتدنا على الضغوطات الجماهيرية، ونتوقع حضورًا جماهيريًا في لقاء الغد، ومستعدون لذلك، وهدفنا تحقيق أفضل نتيجة في لقاء الذهاب".

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد نيلسون مانديلا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.