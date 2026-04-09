ديني

الأوقاف تفتتح 30مسجدًا بـ 12محافظة غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف  جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٣٠) مسجدًا غدًا الجمعة ١٠ من أبريل  ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (٣) مساجد جديدة وإحلال وتجديد (١٤) مساجد، و صيانة وتطوير (١٣)مسجدًا.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٧٦) مسجدًا من بينها (٧٦٠) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢١٦) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤٦٥) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و ١٤٢ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:


ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد سعد قاسم بقرية الكوم الأخضر – مركز حوش؛ ومسجد الخلفاوي بقرية ابياء الحمراء – مركز الدلنجات؛ ومسجد الشاويش بقرية معمل القزاز البلد – مركز كفر الدوار؛ ومسجد نور الإسلام بعزبة كدوة السبيل – مركز أبو حمص.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الهادي بقرية الأنصار – مركز القوصية؛ ومسجد رياض الصالحين بعزبة الشيخ حسن بقرية دير القصير – مركز القوصية.
تم إنشاء وبناء مسجد بالوالدين إحسانا بقرية المندرة بحري – مركز ديروط.
وفي محافظة الشرقية:
تم إنشاء وبناء مجمع الإمام الحسين بكفر الزقازيق القبلي – مركز منيا القمح؛ ومسجد عباد الرحمن بعزبة العيداروس بقرية الشبانات – مركز الزقازيق. 
تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية السلطان حسن – مركز أبو كبير.
وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ جمعة – مركز ومدينة جهينة.
تم صيانة وتطوير مسجد النور  (آل جودة) بقرية الديابات – مركز أخميم؛ ومسجد السيد نوح بنجوع العزبة بقرية أولاد يحيى الحاجر – مركز دار السلام.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الصابرين بنجع رياح بقرية أبو شوشة – مركز أبو تشت.
تم صيانة وتطوير مسجد عزبة عبد الكريم بقرية الأوسط قامولا – مركز نقادة؛ ومسجد التوبة بقرية الكرنك – مركز أبو تشت.
وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة الصيادين – مركز تلا.
تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية كفر داود – مركز السادات؛ ومسجد الصباحي صالح بعزبة الصالح الأمين بقرية كفر ميت سراج – مركز قويسنا.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد العقيلي الشرقي – مركز الشواشنة؛ ومسجد الشواكر بقرية الروضة – مركز طامية.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد المصطفى بقرية عرب زاوية حاتم – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد الهداية بعزبة عبد الله عقيلة بقرية بني سمرج – مركز سمالوط؛ ومسجد البرديسي بعزبة مهيدي بقرية بهجور – مركز العدوة.
وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد سيف النصر بقرية قاي – مركز إهناسيا؛ ومسجد التقوى ببني غنيم بقرية قمن العروس – مركز الواسطى.
وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية البرمبل – مركز أطفيح؛ ومسجد راشد بالجزيرة – مركز العياط.
وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد العروة الوثقى بمنطقة كيما – مركز أسوان.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحجاج بقرية شباس الشهداء – مركز دسوق.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

