خبير سياحي: المتحف المصري الكبير إنجاز عالمي جديد يعكس قوة السياحة الثقافية

أكد محمد عيد الخبير السياحي، أن تصنيف قناة الجزيرة الوثائقية للمتحف المصري الكبير في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر 10 متاحف زيارة حول العالم بإجمالي 6.5 مليون زائر، يمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات السياحية المصرية.

وأوضح عيد أن هذا التصنيف يعكس المكانة العالمية التي وصل إليها المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحًا ثقافيًا وحضاريًا فريدًا، وأول متحف مصري يتمكن من حجز مكانه ضمن هذه القائمة الدولية المرموقة، وهو ما يعزز من صورة مصر كوجهة سياحية ثقافية رائدة على مستوى العالم.

وأضاف أن الإقبال الكبير الذي شهده المتحف يؤكد تنامي الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح أحد أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة، خاصة مع ما يضمه من كنوز أثرية فريدة على رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

واختتم محمد عيد تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية والترويج الدولي للمقصد المصري، متوقعًا أن يشهد الموسم السياحي المقبل مزيدًا من النمو في أعداد الزائرين، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالسياحة الثقافية في مصر.