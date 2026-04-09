افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الدلتا التكنولوجية

افتتح الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور وجيه العسكري رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، مقر وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا محافظة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور محمد وطني استشاري بالمجلس الأعلي للتعليم التكنولوجي.

وأجرى الدكتور محمد العقبي يرافقه الدكتور وجيه العسكري رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والسادة الحضور، جولة تفقدية داخل مقر الوحدة، حيث أطلعوا على الخدمات التي من المقرر أن تقدمها للطلاب وكافة العاملين بالجامعة.

وحرص مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للسادة الحضور والطلاب، مؤكدا أن افتتاح مقر لوحدة التضامن الاجتماعي داخل جامعة الدلتا التكنولوجية يأتي ترجمة للبروتوكولات الموقعة مع 12 جامعة تكنولوجية في إطار التوسع في أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

وتقدم الوزارة من خلال الوحدات حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تشمل التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، ويستفيد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.