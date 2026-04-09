الكاف يعلن إيقاف المغربي حمزة الموساوي

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بإيقاف حمزة الموساوي لاعب فريق نهضة بركان بعد ثبوت تعاطيه لماده محظورة قبل موجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

وعقدت جلسة استماع للاعب حمزة الموساوي بعد خضوعه لفحوصات طبية بعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتبين أن اللاعب تناول أحد المواد الممنوعة بدون وجود ترخيص طبي يبرر استخدام المادة لأغراض علاجية وبالتالي يعتبر اختراق لقوانين الرياضة.

وأقر اللاعب بتناوله المادة المنشطة مما جعل القرار نهائي من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيُحرم اللاعب من ممارس كرة القدم لمدة عامين ولكن من الممكن تخفيف الحكم حال اللجوء للجنة الاستئناف.

ويعقد اليوم جلسة استماع لنادي الهلال السوداني بعد شكواه بشأن مشاركة اللاعب حمزة الموساوي في المباراة رغم وجود قرار بإيقافه يوم 11 مارس وإلغاء القرار والسماح له بالمشاركة يوم 13 مارس.