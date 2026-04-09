الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: لأول مرة طاقم تحكيم مصري كامل في كأس العالم

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "لأول مرة في تاريخ التحكيم المصرى طاقم تحكيم كامل في كأس العالم آمين عمر ومحمود ابو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور بالتوفيق إن شاء الله".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح عدد محدود من تذاكر مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك للجماهير الراغبة في دعم المنتخب خلال منافسات البطولة، وفق مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الحجز.

ضوابط حجز التذاكر
وأكد الاتحاد أن التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط، ولا تُعد مستندًا للحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول المستضيفة. كما حدد الحد الأقصى للتذاكر بـ4 تذاكر للفرد لكل مباراة.

وأوضح أن تخصيص التذاكر سيتم وفق أسبقية السداد، مع التأكيد على أن قيمة التذاكر غير قابلة للاسترداد، فيما تُمنح الأولوية لحاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد شوبير منتخب مصر كأس العالم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

وكيل مشروعات النواب : نجاح الهدنة بين أمريكا وإيران يضاف إلى سجل مصر في إدارة الأزمات

الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

وكيل دينية النواب : تعزيز الجهود المصرية بقيادة الرئيس هدّأ التوترات الإقليمية

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

