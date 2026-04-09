شوبير: لأول مرة طاقم تحكيم مصري كامل في كأس العالم

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "لأول مرة في تاريخ التحكيم المصرى طاقم تحكيم كامل في كأس العالم آمين عمر ومحمود ابو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور بالتوفيق إن شاء الله".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح عدد محدود من تذاكر مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك للجماهير الراغبة في دعم المنتخب خلال منافسات البطولة، وفق مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الحجز.

ضوابط حجز التذاكر

وأكد الاتحاد أن التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط، ولا تُعد مستندًا للحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول المستضيفة. كما حدد الحد الأقصى للتذاكر بـ4 تذاكر للفرد لكل مباراة.

وأوضح أن تخصيص التذاكر سيتم وفق أسبقية السداد، مع التأكيد على أن قيمة التذاكر غير قابلة للاسترداد، فيما تُمنح الأولوية لحاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.