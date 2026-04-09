تعرف على مواعيد مباريات منتخبي الرجال والسيدات لكرة السلة 3x3 بتصفيات كأس العالم

يستعد منتخبا مصر للرجال والسيدات لكرة السلة 3x3 للمشاركة بمنافسات تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في سنغافورة خلال يومي 11 و12 أبريل الجاري، والمؤهلة لمنافسات كأس العالم التي ستُقام في بولندا خلال شهر يونيو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للرجال في المجموعة الثانية رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيطاليا، فيما يقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى رفقة منتخبي المجر وليتوانيا.

ومن المنتظر أن يفتتح منتخب الرجال مشواره بالبطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري في تمام الواحدة إلا عشر دقائق ظهرا، فيما يواجه منتخب إيطاليا في الثانية والنصف ظهرا في نفس اليوم.

أما منتخب السيدات، فسيواجه يوم السبت نظيره منتخب المجر في العاشرة إلا الربع صباحًا، فيما يواجه في نفس اليوم منتخب ليتوانيا في الثانية إلا الثلث ظهرا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة تأهل 3 منتخبات على صعيد الرجال ومثلها على صعيد السيدات إلى كأس العالم، التي ستُقام في شهر يونيو المقبل في بولندا، وتحديدًا في العاصمة وارسو.

وتشهد التصفيات مشاركة 6 منتخبات على صعيد الرجال، وهي: مصر، التشيك، نيوزيلندا، إيطاليا، البرازيل، بالإضافة إلى منتخب سنغافورة مستضيف البطولة، فيما يشارك على صعيد السيدات كل من: مصر، المجر، الفلبين، ليتوانيا، البرازيل، وسنغافورة.