إيقاف لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي عامين بسبب المنشطات

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، تحت رئاسة السنغالي عثمان كين، قراراً صارماً يقضي بإيقاف حمزة الموساوي، مدافع نادي نهضة بركان، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عامين كاملين، وذلك إثر ثبوت تورطه في مخالفة تتعلق بتناول مواد منشطة محظورة.

وكان قد تقدّم نادي الهلال بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، احتجاجًا على مشاركة أحد لاعبي نهضة بركان حمزة الموساوي في المواجهة التي جمعت الفريقين، رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات.

وكانت نتائج الفحص التي أُجريت بتاريخ 24 يناير، خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز، قد كشفت عن وجود مادة محظورة في عينة اللاعب، ليتم على إثرها إيقافه لمدة 30 يومًا عن ممارسة أي نشاط كروي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرار الإيقاف رسميًا في 11 مارس، أي قبل مواجهة الهلال بيومين، غير أن المفاجأة تمثلت في رفع الإيقاف يوم المباراة، ما أتاح للاعب المشاركة، حيث ساهم في ركلة الجزاء التي منحت فريقه هدف التعادل