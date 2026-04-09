فارجا : مصر تمتلك قدرات تنظيمية مميزة .. و كأس العالم للخماسي بالقاهرة يشهد مشاركة قياسية

أعرب تاماش فارجا، مدير الخماسي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث وممثل الاتحاد الدولي في بطولة كأس العالم القاهرة 2026، عن سعادته بالتواجد في مصر، موجها الشكر للكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي واللجنة المنظمة على الجهود الكبيرة المبذولة.

وأكد فارجا أن مصر تمتلك قدرات تنظيمية مميزة، إلى جانب امتلاكها لاعبين على مستوى عالٍ، مشيرًا إلى أن هذه النسخة من البطولة شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد المشاركين، ما يعكس قوة المنافسة وأهمية الحدث.

وأضاف أن انطلاق سلسلة كأس العالم من مصر يمثل بداية قوية للموسم، متمنيًا خروج البطولة بصورة ناجحة تليق بمكانة الدولة المستضيفة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي ، حيث تقام منافسات السباحة بمجمع حمامات السباحة بالاستاد ، ومنافسات السلاح بصالة 2 بمجمع الصالات بالاستناد ، فيما تقام منافسات الموانع و الليزر - رن على ملعب الفروسية بالاستاد.



وتعد هذه البطولة المرحلة الأولى لسلسلة كأس العالم لعام 2026.، على أن تقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل ويقام نهائي سلسلة كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.