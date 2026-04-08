العريان: تنظيم كأس العام للخماسي الحديث يمنحنا أفضلية كبيرة

كشف المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن تفاصيل مشاركة المنتخب الوطني في المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها القاهرة، مؤكدًا وجود عدد من الغيابات المؤثرة، مع تمسكه في الوقت نفسه بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات قوية.

وأوضح العريان - في بيان اليوم الأربعاء - أن المنتخب المصري يفتقد لعدد من عناصره الأساسية خلال هذه المرحلة، قائلاً: “البطولة تشهد غيابات مهمة، في مقدمتها البطل الأولمبي أحمد الجندي، بسبب عدم الجاهزية البدنية، وسيكون جاهزًا بداية من العام المقبل”.

وأضاف: “محمد الجندي يغيب أيضًا للإصابة، على أن يعود للمشاركة بداية من المرحلة الثانية، إلى جانب علي إيهاب الذي تعرض لإصابة قوية في البطولة الأخيرة”.

وتابع: “على مستوى السيدات، تغيب فريدة أبو هاشم، بينما خضعت ملك خالد لعملية جراحية في الكاحل”.

ورغم هذه الغيابات، شدد العريان على ثقته في العناصر المتاحة، قائلاً: “اللاعبون المشاركون قادرون على تقديم مستوى قوي، ولدينا قاعدة مميزة من اللاعبين في مختلف المراحل السنية”.

وأوضح أن إتاحة الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين في هذه البطولة يمثل خطوة مهمة لإعداد جيل جديد قادر على الاستمرار في تحقيق النجاحات.

وأكد العريان أن إقامة البطولة على أرض مصر تمثل عاملًا مهمًا في دعم المنتخب، مشيرًا إلى أن اللعب على ملاعب ستاد القاهرة يمنح اللاعبين أفضلية واضحة.

وقال: “تنظيم البطولة في مصر يمنحنا ميزة اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، وهو ما يزيد من حماس اللاعبين، بالإضافة إلى تواجد جميع الأجهزة الفنية دون الحاجة للسفر”.

وأضاف: “من حق الدولة المضيفة المشاركة بعدد يصل إلى 12 لاعبًا ولاعبة، وهو ما يساعدنا على الدمج بين الخبرات والناشئين”.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذه المرحلة تمثل بداية موسم مزدحم، قائلاً: “البطولة تعد انطلاقة قوية لموسم مليء بالتحديات، وهي بمثابة إعداد مهم قبل بطولة العالم في الصين خلال أغسطس المقبل”.

وأكد أن الهدف هو الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل البطولات الكبرى، مع استمرار الحفاظ على مكانة مصر العالمية في اللعبة.

وتحدث العريان عن طموحات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: “حققنا نتائج مميزة في جميع المراحل السنية، وتوجنا بلقب أفضل اتحاد على مستوى العالم لثلاث سنوات متتالية”.

وأضاف: “نستهدف حاليًا تحقيق ميدالية أولمبية في منافسات السيدات، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على حصد ميداليات في منافسات الرجال والسيدات خلال أولمبياد لوس أنجلوس 2028”.

واختتم العريان تصريحاته بالتأكيد على روح الإصرار لدى اللاعبين، قائلاً: “أي لاعب يمثل مصر يسعى لتقديم أفضل ما لديه، من أجل الاستمرار في تحقيق نتائج مميزة، والحفاظ على مكانة الخماسي الحديث المصري على القمة”.

