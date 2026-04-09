انطلاق تصفيات فردي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات تصفيات فردي الرجال ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث "المرحلة الأولى" لسلسة بطولات كأس العالم لعام 2026، والتي تقام على ملاعب ستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 7 حتى 13 إبريل الجاري، بمشاركة 400 لاعبًا ولاعبة من 42 دولة.

وتقام المنافسات على 3 مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى 37 لاعبًا، والثانية والثالثة كل منهما 38 لاعبًا.

وانطلقت منافسات المجموعة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمنافسات السباحة، ثم السلاح في الساعة الحادية عشر، وسباق الموانع في الساعة 2.30 ظهرًا، والليزر- رن في الساعة الرابعة عصرًا.

فيما تنطلق منافسات المجموعة الثانية بسباق الموانع في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ثم السباحة في الساعة الثانية عشر ظهرًا، والسلاح في الساعة الثانية ظهرًا، وأخيرًا الليزر- رن في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وفي المجموعة الثالثة انطلقت المنافسات في الساعة الثامنة صباحًا بمنافسات السلاح، ثم سباق الموانع في الساعة 11.30 والسباحة في الساعة الواحدة ظهرًا، والليزر- رن في الساعة الثالثة عصرًا

ويشارك من مصر في المجموعة الأولى كل من، معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد عادل الجندي، وزياد أحمد.

ويشارك في المجموعة الثانية من مصر كل من، محمد حسن، مهند شعبان، عمر عامر، سيف سليمان.

بينما يشارك في المجموعة الثالثة كل من أحمد عبدالحميد مؤمن كمال، مصطفى رأفت، ومحمد الأشقر.

يذكر أن 5 لاعبات مصريات نجحن في التأهل إلى الدور نصف النهائي وهن جنة الجندي، زينة عامر، سلمى أيمن، چنا عطية، هايدي عادل، في التصفيات التي أقيمت أمس الأربعاء.