اليوم.. انطلاق كأس العالم للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث "المرحلة الأولى" لسلسة بطولات كأس العالم لعام 2026، والتي تقام على ملاعب ستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 7 حتى 13 إبريل الجاري، بمشاركة 400 لاعبًا ولاعبة من 42 دولة.

ويشهد اليوم إقامة تصفيات فردي السيدات، حيث تقام المنافسات على مجموعتين تضم كل مجموعة 36 لاعبة.

وانطلقت منافسات المجموعة الأولى في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بمنافسات السلاح، ثم سباق الموانع في الساعة 12.30 ظهرًا، ثم السباحة في الساعة الثانية ظهرًا، والليزر- رن في الساعة الرابعة عصرًا.

فيما تنطلق منافسات المجموعة الثانية بسباق الموانع في الساعة العاشرة صباحًا، ثم السباحة في الساعة 11.30، والسلاح في الساعة الواحدة ظهرًا، وأخيرًا الليزر- رن في الساعة الخامسة مساءً.

ويشارك من مصر في المجموعة الأولى كل من، زينة عامر، جنا عطية وجنة الجندي ولي لي فرج وسلمى عبدالمقصود وجودي رمضان.

ويشارك في المجموعة الثانية من مصر كل من، مريم عبدالناصر وهايدي مرسي وشهد عبده، كرمة هاني، سارة محمد، عالية عنايت.

يذكر أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان عقد أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل استضافة مصر للمرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2026.

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية، على رأسهم الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وتاماش فارجا مدير الخماسي الحديث بالاتحاد الدولي، وآية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمصري، والبطل الأولمبي أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب النائب إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال إفريقيا، والأستاذ محمد شحاتة نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي.