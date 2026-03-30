قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السوداني يشكو نهضة بركان بسبب المنشطات ويطالب الكاف بحسم قراره

علا محمد

تقدّم نادي الهلال بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، احتجاجًا على مشاركة أحد لاعبي نهضة بركان حمزة الموساوي في المواجهة التي جمعت الفريقين، رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات.

وكانت نتائج الفحص التي أُجريت بتاريخ 24 يناير، خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز، قد كشفت عن وجود مادة محظورة في عينة اللاعب، ليتم على إثرها إيقافه لمدة 30 يومًا عن ممارسة أي نشاط كروي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرار الإيقاف رسميًا في 11 مارس، أي قبل مواجهة الهلال بيومين، غير أن المفاجأة تمثلت في رفع الإيقاف يوم المباراة، ما أتاح للاعب المشاركة، حيث ساهم في ركلة الجزاء التي منحت فريقه هدف التعادل

وعلى الفور، تحركت إدارة الهلال وقدمت شكوى مدعومة بكافة المستندات، تؤكد عدم قانونية مشاركة اللاعب، في انتظار جلسة الاستماع المرتقبة خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب واسع للقرار النهائي من الكاف

وقال الهلال في بيانه : لقد ثبت أن لاعب نهضة بركان، حمزة الموساوي، شارك في المباراة المذكورة، كما سبق أن ثبت أن اللاعب خضع لاختبار مكافحة المنشطات وأثبتت نتيجة الفحص تناول اللاعب لمادة منشطة مدرجة في قائمة المواد المحظورة من قبل وكالة مكافحة المنشطات العالمية (WADA)، وقد تم إخطار اللاعب رسميا بنتيجة التحليل الإيجابية، وتنازل اللاعب لاحقا عن حقه في تحليل العينة "B"، مما يؤكد الإعتراف بصحة العينة "A" ، وفق المادة ٦,٢ من لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات. ولم يتم تقديم أي استثناء طبي أو مبرر قانوني لاستخدام أدوية أو عقاقير تحتوي علي المادة المحظورة في التحليل...

وبالتالي تم ايقافه عن المشاركة، ثم رفع هذا الإيقاف قبل المباراة، مما أتاح له المشاركة في المبارتين ضد الهلال علما بان الايقاف كان لمدة 30 يوما يتم خلالها متابعة الاجراءات.، وهو قرار يعد انتهاكا جسيمًا لنزاهة المنافسة وتوازنها

وأعرب الهلال عن دهشته من مشاركة اللاعب ويؤمن النادي إيمانًا راسفًا بأن كرة القدم يجب أن تمارس في ظروف عادلة ومتساوية، مع احترام كامل للمبادئ الأساسية المعترف بها عالميًا في الرياضة. ولا يمكن المساومة على النزاهة أو مكافحة المنشطات

هذا وقد قدم النادي طلبا رسميًا للمشاركة في الاجراءات التأديبية ذات الصلة، وسيتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان التحقيق الكامل، وتحقيق العدالة، والحفاظ على نزاهة المنافسة

نادي الهلال الهلال بشكوى رسمية الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حمزة الموساوي لاعبي نهضة بركان نهضة بركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التدخين

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

الأرصاد

حالة الطقس غداً

حالة الطقس غدا

امطار

ترشيحاتنا

السياحة الرياضية

بالصور

تشميع
فيديو

عبد الحليم حافظ

لقاء وزير الدفاع

جنازة فاطمة كشري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد