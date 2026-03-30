الهلال السوداني يرفع شكوى ضد مشاركة لاعب نهضة بركان المحظورة

كشفت نتائج فحص المنشطات، في يناير الماضي، عن وجود مادة محظورة في عينة حمزة الموساوي خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز.

القرار الأول : إيقاف اللاعب 30 يومًا عن أي نشاط كروي، وتم إخطار لجنة المسابقات بالكاف رسميًا.

يوم المباراة أمام الهلال، تم رفع الحظر فجأة! ليشارك الموساوي ويساهم مباشرة في ركلة الجزاء التي منحته هدف التعادل… ما أثار جدلًا واسعًا.

الهلال رفع شكوى رسمية إلى الكاف، مدعومة بكافة الوثائق التي تثبت عدم قانونية مشاركة اللاعب.

جلسة استماع حاسمة للاعب الموساوي مقرر انعقادها غدًا، وسط ترقب لموقف الاتحاد الإفريقي، وإمكانية صدور عقوبة جديدة.