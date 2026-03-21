حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي
الجيش الملكي
حسام الحارتي

حقق الجيش الملكي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.


كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وخرج حامل اللقب من البطولةنظرا لتحقيق التعادل الإيجابىبهدف لمثله في لقاء الذهاب ،ويتأهل الجيش الملكي لنصفالنهائي منتظرا الفائز من نهضةبركان المغربى والهلال السودانى.

 تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.

ونجح محمد ربيع حريمات. بالدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من رضا سليم من جهة اليمين قابلها حريمات برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى لتسجل الهدف الثاني.

وقلص فيستون  ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة 61 بعد ركلةحرة لبيراميدز في منتصف ملعبالجيش الملكي نفذهامحمدالشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى لتصبح نتيجة المباراة 2-1.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمدسامي - محمود مرعي - حامدحمدان.


 خط الوسط: مهند لاشين - محمودزلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطفقطة - يوسف أوباما.


خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صور متداولة من حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

ترشيحاتنا

واتساب

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

احتفال جوجل بعيد الأم

جوجل يحتفل بعيد الأم.. مناسبة سنوية لتكريم رمز العطاء والتضحية

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد