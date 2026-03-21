الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق الجيش الملكي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وخرج حامل اللقب من البطولةنظرا لتحقيق التعادل الإيجابىبهدف لمثله في لقاء الذهاب ،ويتأهل الجيش الملكي لنصفالنهائي منتظرا الفائز من نهضةبركان المغربى والهلال السودانى.

تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.

ونجح محمد ربيع حريمات. بالدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من رضا سليم من جهة اليمين قابلها حريمات برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى لتسجل الهدف الثاني.

وقلص فيستون ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة 61 بعد ركلةحرة لبيراميدز في منتصف ملعبالجيش الملكي نفذهامحمدالشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى لتصبح نتيجة المباراة 2-1.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمدسامي - محمود مرعي - حامدحمدان.



خط الوسط: مهند لاشين - محمودزلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطفقطة - يوسف أوباما.



خط الهجوم: فيستون ماييلي.