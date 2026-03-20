مهمة سهلة لصن داونز بدوري أبطال أفريقيا.. وديربي عربي بين الهلال ونهضة بركان

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني الي تجاوز عقبة نهضة بركان حين يواجهه في اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد ان انتهت مباارة الذهاب 1-1 .



وقدم الهلال عروضا رائعة خلال مشواره في النسخة الحالية، حيث سيكون الفوز أو التعادل السلبي كافيا له للصعود للدور المقبل، في حين يأمل نهضة بركان في الانتصار أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1، للتأهل إلى قبل نهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.



وتبدو الأمور شبه محسومة لصن داونز في لقائه مع الملعب المالي، لا سيما بعد فوز الفريق الملقب بـ(البرازيليين) 3 / صفر في مباراة الذهاب، يوم الجمعة الماضي.



ويكفي صن داونز، المتوج باللقب عام 2016، الخسارة بفارق هدفين، للصعود للمربع الذهبي في البطولة، بينما ينبغي على الملعب المالي، الذي صعد للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في مفاجأة مدوية، الفوز بفارق 4 أهداف للاستمرار في البطولة.



يذكر أن الفائز من الأهلي والترجي سوف يلتقي في قبل النهائي مع الفائز من صن داونز والملعب المالي، في حين يلعب الفائز من بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من نهضة بركان والهلال.