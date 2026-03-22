تشكيل الهلال السوداني ونهضة بركان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الهلال السوداني منافسه فريق نهضة بركان، على أرضية ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيغالي ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني الي تجاوز عقبة نهضة بركان حين يواجهه في اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد ان انتهت مباارة الذهاب 1-1 .

وقدم الهلال عروضا رائعة خلال مشواره في النسخة الحالية، حيث سيكون الفوز أو التعادل السلبي كافيا له للصعود للدور المقبل.

في حين يأمل نهضة بركان في الانتصار أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1، للتأهل إلى قبل نهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

تشكيل الهلال ضد نهضة بركان:

حراسة المرمى: سفيان فريد.

الدفاع: مصطفى كرشوم، محمد أرنق، إرنست لوزولو، مامادو قمرديني.

الوسط: حاج ماديكي، ولي الدين خضر، عبد الرؤوف يعقوب.

الهجوم: جان كلود، أداما كوليبالي، محمد عبد الرحمن.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي :

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: قندوس – حمزة الموساوي – هيثم منعوت – عبد الحق عسال.

الوسط: ياسين البحيري – عماد الرياحي – أيوب خيري.

الهجوم: الكعبي – يوسف مهري – منير شويعر.