قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب التتابع فى صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
الأم المثالية زينب محمد سليمان: دموع الفرحة غمرتني وشعرت بمكافأة ربنا ليا
خسائر بالجملة تضرب الأهلي بعد وداع دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة من الترجي
محافظ أسيوط: إقبال كثيف على مراكز الشباب في ثالث أيام عيد الفطر
إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح
هل يجوز العمل في أيام عيد الفطر؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها
لن تخرج عن كتب الوزارة.. قرار عاجل بشأن أسئلة امتحانات شهر مارس بالمدارس
هيئة بحرية بريطانية: انفجار في سفينة شحن بضائع جراء مقذوف قرب الإمارات
انقطاع الكهرباء عن كوبا للمرة الثانية في غضون أسبوع
الجيش الإيراني: قصفنا مطار بن جوريون بمسيرات يصل مداها إلى 2000 كيلومتر
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على طهران
ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ إيراني في إسرائيل إلى 84 شخصا بينهم حالات خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خسائر بالجملة تضرب الأهلي بعد وداع دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة من الترجي

محمد سمير

تلقى الأهلي صدمة قوية عقب خروجه من منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الترجي التونسي، في نتيجة أنهت مشوار الفريق القاري مبكرًا وحرمت النادي من العديد من المكاسب الفنية والمالية.

خسائر مالية ضخمة

تأتي الضربة الأكبر في الخسائر المالية، حيث فقد الأهلي ما لا يقل عن 16.5 مليون دولار (أكثر من 825 مليون جنيه)، نتيجة عدم استكمال مشواره نحو النهائي، وهي قيمة كانت مرشحة للزيادة حال المنافسة على اللقب.

كما خسر الفريق فرصة التتويج بالبطولة، والتي كانت ستمنحه جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفع قيمة الجوائز.

ضياع فرصة الإنتركونتيننتال

ومن بين الخسائر المؤثرة، فقدان فرصة المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال، والتي كانت ستضمن للنادي مليون دولار على الأقل مقابل المشاركة، مع إمكانية مضاعفة العائد المالي حال التقدم في الأدوار.

تهديد المشاركة في مونديال الأندية

كما يواجه الأهلي خطر فقدان فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، وهو ما قد يحرمه من عائد مالي ضخم يصل إلى 9.5 مليون دولار كحد أدنى، بخلاف المكافآت الإضافية المرتبطة بالتقدم في البطولة.

خسائر فنية ومعنوية

لم تقتصر الضربات على الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى خسائر فنية ومعنوية، حيث فقد الفريق فرصة مواصلة المنافسة على لقب قاري كبير، كان سيعزز من مكانته الإفريقية ويمنح لاعبيه دفعة قوية.

ضغوط متزايدة قبل المرحلة المقبلة

ويضع هذا الخروج المبكر الجهاز الفني ولاعبي الأهلي تحت ضغط كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط الفريق بمنافسات محلية وقارية أخرى، ما يتطلب إعادة ترتيب الأوراق سريعًا لاستعادة التوازن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

صورة أرشيفية

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

شيخ الأزهر

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

الترجي التونسي

حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

المتهمين

بضمان محل إقامتهم.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المصلين في النزهة

ترشيحاتنا

هواوي ميت 80 برو ماكس

سيُنافس أفضل الهواتف الذكية.. هواوي تطلق Mate 80 Pro Max إليك أهم مواصفاته

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026.. شيري تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة QQ3.. إم جي تكشف عن MGS9 الرياضية

مزاد سيارات

مرسيدس وكيا .. تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك السويس والسخنة

بالصور

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد