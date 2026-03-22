اليوم.. قمة نارية بين الأهلي والزمالك في ختام دوري سوبر رجال الطائرة

تتواصل الإثارة في منافسات دوري سوبر رجال الكرة الطائرة، حيث تقام قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 25 مارس الجاري، في ختام منافسات البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى، في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد بطل الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الفريقين.

ويشارك في الدور النهائي 8 فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري، حيث تُقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات.

وتختتم البطولة بإقامة الجولة السابعة يوم 25 مارس، على أن يتوج باللقب الفريق صاحب المركز الأول، في واحدة من أقوى نسخ الدوري في السنوات الأخيرة.