18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة أوبتاسيا للاسكواش في إنجلترا

تتجه أنظار عشاق الاسكواش نحو منافسات بطولة بطولة أوبتاسيا للاسكواش، التي تستضيفها إنجلترا خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس الجاري، وتحديدًا على ملاعب نادي ويمبلدون، بمشاركة واسعة من نجوم اللعبة حول العالم.

حضور مصري قوي في البطولة

تشهد البطولة مشاركة 18 لاعبًا ولاعبة من مصر، في تأكيد جديد على الهيمنة المصرية على اللعبة عالميًا، حيث يمثل الرجال 5 لاعبين، مقابل 13 لاعبة في منافسات السيدات.

ويخوض منافسات الرجال كل من: مصطفى عسل، كريم الحمامي، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وكريم عبد الجواد.

فيما تضم قائمة السيدات كوكبة من أبرز نجمات العالم، على رأسهن: هانيا الحمامي، نور الشربيني، إلى جانب أمينة الريحاني، كنزي أيمن، نادين شاهين، هيا علي، هنا رمضان، نور هيكل، فريدة محمد، زينة ميكيوي، ندى عباس، نور أبو المكارم، ومريم متولي.

ويدخل الثنائي مصطفى عسل وهانيا الحمامي البطولة وهما يحملان لقب النسخة الماضية، حيث يتطلعان لمواصلة السيطرة المصرية والدفاع عن التاج أمام منافسة قوية من نجوم العالم.

ويواصل الثنائي عسل والحمامي تربعهما على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش خلال شهر مارس الجاري، وفقًا لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، في تأكيد واضح على التفوق المصري في اللعبة.

وتحمل البطولة أهمية كبيرة للاعبين المصريين، في ظل سعيهم لمواصلة حصد الألقاب الدولية، وتعزيز مكانة مصر كقوة عظمى في رياضة الاسكواش، خاصة مع تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات في واحدة من أبرز بطولات الموسم.