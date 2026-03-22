قبل مواجهة أوتوهو.. تعرف على مشوار الزمالك في الكونفدرالية

قدم فريق الزمالك مشوارًا مميزًا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، قبل مواجهة الحسم أمام أوتوهو الكونغولي في إياب ربع النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

واستهل الزمالك مشواره بفوز كاسح على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد قوته الهجومية مبكرًا في البطولة.

وفي دور المجموعات، تصدر الفريق مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، ليحجز مقعده في ربع النهائي عن جدارة.

كما قدم الفريق أداءً متوازنًا أمام منافسيه، حيث حقق نتائج إيجابية أمام فرق قوية مثل زيسكو وكايزر تشيفز، إلى جانب تفوقه في المواجهات الحاسمة.

ويعكس هذا المشوار حالة الاستقرار الفني داخل الفريق، ما يمنح جماهير الزمالك ثقة كبيرة قبل مواجهة الليلة، التي يسعى خلالها الفريق لحسم التأهل ومواصلة الحلم الإفريقي