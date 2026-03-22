برشلونة يواصل مشواره في الليجا بمواجهة رايو فاليكانو

يستعد فريق برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لاستئناف منافساته في بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، عندما يلتقي مساء اليوم الأحد مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ملعب المباراة وأهمية المواجهة

تقام المباراة على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في صراع الصدارة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل المنافسة القوية على لقب الليجا هذا الموسم.

نتيجة الدور الأول تعطي دفعة لرايو

شهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق، وهو ما يمنح رايو فاليكانو دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم، خاصة بعد تقديمه أداءً قويًا أمام برشلونة في اللقاء السابق.

برشلونة منتشي أوروبيًا قبل اللقاء

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7-2 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

صراع الصدارة يشتعل مع ريال مدريد

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، ويسعى لتوسيع الفارق مع ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يمتلك 66 نقطة. وفي نفس الجولة، يواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 57 نقطة، ما يزيد من أهمية تحقيق برشلونة الفوز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة