حمزة عبد الكريم يبدأ دراسة إدارة الأعمال في برشلونة.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن دراسة اللاعب حمزة عبد الكريم نجم برشلونه دراسة إدارة الأعمال.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صحيفة سبورت: حمزة عبد الكريم يبدأ دراسة إدارة الأعمال في برشلونة لتعزيز مسيرته التعليمية تحت إشراف إدارة النادي".

وبرغم خسارة فريق الشباب بنادي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-1، يظل حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق، محط ثقة كبيرة داخل النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" إن إدارة برشلونة تؤمن بإمكانات اللاعب، وتراهن على تطوره المستقبلي مع التأكيد على ضرورة الصبر ومواصلة العمل بخطوات ثابتة نحو التألق.

وأضافت الصحيفة أن أداء عبد الكريم في النهائي لم يكن بالمستوى نفسه الذي أظهره في مباريات سابقة، لكنه لا يزال يُعتبر موهبة واعدة قادرة على تقديم إضافة قوية للفريق في المستقبل.

يُذكر أن اللاعب سجل هدفه الأول مع فريق الشباب قبل مواجهة ريال بيتيس، وقد انتقل إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة من الأهلي، مع خيار تفعيل الشراء في نهاية الموسم.