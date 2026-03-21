مستقبل راشفورد معلق بين برشلونة ومانشستر يونايتد بسبب خلاف مالي

تتواصل حالة الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، بعد تعقّد المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن استمرار اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مانشستر يونايتد يتمسك بقيمة شراء راشفورد البالغة 30 مليون يورو، دون تقديم أي تسهيلات أو خيارات إضافية، ما يضع برشلونة أمام خيار صعب وسط قيود مالية حادة.

ويشعر راشفورد بالضغط، حيث يسعى لإثبات قدرته وتأثيره مع الفريق الكتالوني خلال المباريات المتبقية، على أمل دفع النادي لإتمام الصفقة.

في المقابل، بدأ المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، في دراسة سيناريو عدم تفعيل خيار الشراء نهائيًا، خصوصًا في ظل الوضع المالي المتأزم للنادي.

وأوضحت التقارير أن برشلونة حاول طلب تمديد فترة الإعارة لموسم إضافي أو تأجيل دفع قيمة الصفقة، إلا أن مانشستر يونايتد رفض جميع المقترحات، متمسكًا بالحصول على المبلغ كاملًا أو استعادة اللاعب.

ويبقى الملف مفتوحًا حتى نهاية الموسم، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لكل تحرك من الطرفين، في ظل رغبة برشلونة في الاحتفاظ بلاعبه المؤثر وحرص مانشستر يونايتد على الحفاظ على شروطه المالية الصارمة.