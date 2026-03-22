قمة الأهلي والزمالك تحسم لقب دوري سوبر سيدات الطائرة

تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ختام منافسات دوري سوبر سيدات الكرة الطائرة للموسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 30 مارس الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، عقب انتهاء شهر رمضان، في مواجهة يتوقع أن تحسم لقب البطولة.

وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد على مدار خمس جولات، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب المركز الأول في نهاية المسابقة، ما يزيد من أهمية كل مباراة، خاصة لقاء القمة الذي قد يكون الفيصل في تحديد البطل.

يشهد شهر مارس الجاري صراعًا محتدمًا لحسم الألقاب المحلية في الكرة الطائرة للموسم 2025-2026، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، في ظل المنافسة القوية بين كبار الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وانطلقت بالفعل ملامح الحسم، بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر للسيدات، فيما تتجه الأنظار نحو ختام بطولتي الدوري للرجال والسيدات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد هذه الفترة من أكثر فترات الموسم إثارة، حيث تتجمع فيها البطولات الكبرى، وتُحسم الألقاب في مواجهات مباشرة بين أقوى الفرق، ما يمنح الجماهير وجبة كروية دسمة من الإثارة والندية.

