ديربي مدريد.. صراع القمة يشعل مواجهة الريال وأتلتيكو في الليجا

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية قمة نارية، عندما يستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم سلسلة من العروض القوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها التفوق الكبير على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب انتصارات محلية عززت من قوته الهجومية وصلابته الدفاعية، حيث سجل الفريق 24 هدفًا في آخر 10 مباريات مقابل 8 أهداف فقط استقبلتها شباكه.

كما يواصل الفريق الملكي تألقه على أرضه، بعدما حقق الفوز في 5 من آخر 6 مباريات بالدوري، مسجلًا 17 هدفًا مقابل 5 فقط، ليؤكد قوته داخل معقله، وهو ما يمنحه دفعة إضافية في سعيه لملاحقة برشلونة متصدر الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط.

في المقابل، يخوض أتلتيكو مدريد المواجهة بأسلوبه المعروف تحت قيادة دييجو سيميوني، القائم على الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، ما يجعله منافسًا صعبًا في مثل هذه المباريات.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بعدما قدم مستويات متوازنة في الفترة الأخيرة، مسجلًا 14 هدفًا في آخر 10 مباريات مقابل 9 أهداف في مرماه، إلى جانب حفاظه على نظافة شباكه في 5 مواجهات، ما يعكس قوته الدفاعية وقدرته على مجاراة الكبار.

وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة ريال مدريد في مواصلة الضغط على الصدارة، وسعي أتلتيكو لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في سباق المنافسة.