برشلونة يسعى لتعزيز الصدارة أمام طموح رايو فاليكانو

يخوض برشلونة اختبارًا جديدًا في سباق الصدارة، عندما يستضيف رايو فاليكانو، عصر اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء بأفضل حالاته الفنية تحت قيادة هانز فليك، بعدما فرض أسلوبًا هجوميًا واضحًا قائمًا على الاستحواذ والضغط المتقدم، وهو ما انعكس على نتائجه القوية واعتلائه قمة الترتيب برصيد 70 نقطة، مدعومًا بانتصارات كبيرة كان أبرزها الفوز العريض على إشبيلية.

ويواصل برشلونة تألقه على أرضه، حيث يحوّل "كامب نو" إلى معقل صعب الاختراق بفضل قوته الهجومية، بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب الإبداع الذي يقدمه رافينيا، ما يمنح الفريق أفضلية واضحة قبل انطلاق المواجهة.

في المقابل، يدخل رايو فاليكانو اللقاء بطموح تحقيق المفاجأة، معتمدًا على تنظيمه الدفاعي والانضباط التكتيكي، إلى جانب سرعته في التحولات الهجومية، وهي الأسلحة التي مكنته من إزعاج العديد من الفرق الكبرى هذا الموسم.

ويحتل الفريق الضيف المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، وقد أظهر صلابة لافتة في نتائجه الأخيرة، رغم معاناته خارج ملعبه، ما يجعله خصمًا قادرًا على تعقيد مهمة أصحاب الأرض.

ورغم الفوارق الفنية الواضحة، تبقى المواجهة مفتوحة على احتمالات متعددة، بين رغبة برشلونة في تعزيز صدارته، وطموح رايو فاليكانو في الخروج بنتيجة إيجابية تقلب التوقعات.