الجيش الملكي يحقق إنجازاً غائباً منذ 1988 في دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق الجيش الملكي إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يفوز الفريق المغربي في القاهرة.

وخرج حامل اللقب من البطولة نظرا لتحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله في لقاء الذهاب ، ويتأهل الجيش الملكي لنصف النهائي منتظرا الفائز من نهضة بركان المغربى والهلال السودانى.

رقم قياسي تاريخي في الجيش الملكي

ونجح الجيش الملكي المغربي للمرة الأولى في مشواره بالبطولة القارية في الوصول لدور بصف النهائي منذ عام 1988 وكانت البطولة وقتها تحت مسمى

نهائيات كأس إفريقيا للأندية البطلة خلال الفترة من 1964وحتى 1996.

أهداف مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.

ونجح محمد ربيع حريمات بالدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من رضا سليم من جهة اليمين قابلها حريمات برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى لتسجل الهدف الثاني.

وقلص فيستون ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة 61 بعد ركلةحرة لبيراميدز في منتصف ملعبالجيش الملكي نفذهامحمدالشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى لتصبح نتيجة المباراة 2-1