«الفار ورّط الحكم».. ناصر عباس يعلّق على خسارة بيراميدز أمام الجيش الملكي

علّق الحكم ناصر عباس على خسارة بيراميدز من الجيش الملكي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ناصر عباس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «حكمة تقنية الفيديو من جنوب أفريقيا هي من ورّطت حكم الساحة دحام في لقطة المطالبة بركلة جزاء لبيراميدز ضد الجيش الملكي».

وتابع: «الحكم لم يحتسب أي شيء، لكن حكمة الفار ورّطت الحكم بالاستدعاء لمراجعة اللقطة».

وأضاف: «قرار الحكم من البداية كان صحيحًا، فلا توجد ركلة جزاء لأن اليد في وضعها الطبيعي.. كيف تقع حكمة دولية في هذا الخطأ وتُحدث أزمة للحكم؟».

وأكمل: «الحكم ذهب لمراجعة اللقطة وتأكد أن قراره كان صحيحًا بعدم احتساب ركلة جزاء لبيراميدز».

وحقق الجيش الملكي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

