في ظروف غامضة.. فتحي سند: بيراميدز يسقط من فوق عرش إفريقيا

فاز فريق الجيش الملكي المغربي على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند، عبر حسابه على “فيسبوك”: “بيراميدز يسقط في كمين الجيش الملكي المغربي.... بلا مقاومة.. وينزل من فوق عرش إفريقيا.. في ظروف غامضة.. بأسوأ اداء منذ فترة طويلة.. الفريق المغربي كان الأفضل واستحق الفوز 2-1.. ليعود إلى بلاده بأحلى هدية لجماهيره.. في العيد”.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليصعد الجيش الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقاءين 3-2، فيما يودع بيراميدز- حامل اللقب- البطولة من ربع النهائي.