مهيب عبد الهادي يعلق على سقوط بيراميدز أمام الجيش الملكي

فاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك “رسميا حامل اللقب بيراميدز يودع دوري ابطال أفريقيا بعد الهزيمة من الجيش الملكي 2/1”.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت على الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصعد الجيش الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقاءين 3-2 فيما يودع بيراميدز حامل اللقب البطولة من ربع النهائي.