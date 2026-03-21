جنوب إفريقيا تدعم السنغال في قضية سحب أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن دعم حكومة جنوب إفريقيا للسنغال في قضية سحب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، ومنحها للمغرب.

ووفقا لموقع "سيتي نيوز" فإن الحكومة الجنوب أفريقية أعلنت دعمها الكامل لمنتخب السنغال، المعروف بـ"أسود التيرانجا"، في تحركاته الرامية لإعادة النظر في نتيجة البطولة.

وأضاف أن جايتون ماكنزي، وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا، تأكيده أن بلاده مستعدة لمساندة السنغال في جميع الإجراءات الممكنة من أجل الدفاع عن حقوقها، مشددًا على أن القضية تستحق إعادة تقييم شاملة.

واختتم أن الملابسات التي أحاطت بالقرار النهائي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية الأفريقية، وهو ما يستدعي – بحسب وصفه – مراجعة دقيقة لضمان تحقيق العدالة والشفافية.