بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي

حقق الجيش الملكي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل

الإيجابي بهدف لمثله.

وخرج حامل اللقب من البطولة نظرا لتحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله في لقاء الذهاب ، ويتأهل الجيش الملكي لنصف النهائي منتظرا الفائز من نهضة بركان المغربى والهلال السودانى.







تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.





ونجح محمد ربيع حريمات. بالدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من رضا سليم من جهة اليمين قابلها حريمات برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى لتسجل الهدف الثاني.





وقلص فيستون ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة 61 بعد ركلةحرة لبيراميدز في منتصف ملعبالجيش الملكي نفذهامحمدالشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى لتصبح نتيجة المباراة 2-1









جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمدسامي - محمود مرعي - حامدحمدان.



خط الوسط: مهند لاشين - محمودزلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطفقطة - يوسف أوباما



خط الهجوم: فيستون ماييلي