الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد زلزال الترجي والخروج من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل فاتورة نزيف الملايين في الأهلي

عبدالله هشام

ودع النادي الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في القاهرة بنتيجة 4-2 في إياب دور ربع نهائي البطولة.

وواصل الأهلي مشواره نحو موسم صفري بعد وداع كأس الرابطة وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا فيما ابتعد عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

وبدأت المحاولات لرحيل ييس توروب المدير الفني للأهلي بعد الخسائر وفي محاولة لإنقاذ الموسم بتحقيق لقب على الأقل.

ويعطل رحيل المدير الفني الدنماركي أزمة الشرط الجزائي الضخم حيث سيحصل على قيمة عقده بالكامل ويكرر سيناريو راتب كولر الذي واصل الحصول عليه حتى رحيله عن إدارة الفريق.

وبلغ حجم إنفاق الأهلي بالدولار لأرقام خيالية دون استفاده حقيقية من المدربين أو اللاعبين.

ونعرض لكم رواتب مهدرة داخل الأهلي 

السويسري كولر مدرب الأهلي السابق: غرامة 750 ألف دولار.

الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي السابق: غرامة 98 ألف دولار.

الدانماركي ييس توروب: راتب 200 ألف دولار + دفع باقي عقده بالكامل حال الرحيل.

المغربي رضا سليم: إعارة مجانية مع تحمل النادي الأهلي بـ 250 ألف دولار من مرتبه مع الجيش الملكي.

التونسي محمد الضاوي كريستو: تنازل مجاني مع تحمل  150 ألف دولار مستحقات.

السلوفيني نيتس جراديشار: إعارة مجانية مع تحمل 200 ألف دولار من راتبه.

المغربي أشرف داري: إعارة مجانية مع تحمل 450 ألف دولار من راتبه.

* كامويش: 500 ألف دولار دون تقديم أي مردود فني علي الإطلاق

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
