رضا عبدالعال: إدارة الأهلي تتحمل مسؤولية الخروج القاري

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي يعاني من أخطاء إدارية تتحمل الخسارة أمام الترجي التونسي ووداع بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف عبدالعال خلال تصريحاته : إدارة الأهلي تتحمل مسؤولية الخروج القاري لإن المدرب أشرك اللاعبين الذين تم التعاقد معهم بالمليارات.
وأوضح : 7 لاعيبه يجب رحيلهم لأنهم سبب فساد أوضة اللبس ولا يعرفوا يلعبوا ويحصلوا على رواتب خيالية يجب عودة سقف الرواتب.
وأردف: اللاعيبه أنتهوا وقولتها منذ بداية التعاقدات وهناك لاعبين لم أراهم في الأساس مثل بن رمضان.
وأكمل : سيتحمل وليد صلاح الدين مسؤولية الخروج من البطولة بسبب عدم ظهوره في المباراة أو حديثه مع الحكم ولكن الأهلي لم يقدم شئ ليتكلم مدير الكرة.
وأختتم رضا عبدالعال تصريحات : الترجي فريق أقل من العادي وهناك فرق في الدوري المصري أفضل منهم.