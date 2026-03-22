«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

علّق رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، على خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا علي يد الترجي التونسي.

وقال عبد العال، عبر حسابه علي "يوتيوب":"الجماهير تتحمل خروج الأهلي أمام الترجي، بعد العقوبات التي وقعت عليهم بسبب أعمال الشغب في مباراة الجيش الملكي، وتتحمل الإدارة أيضًا جزء كبير من خروج الفريق من البطولة".

وأضاف: "في لعيبة داخل اوضة اللبس وشهم نحس لازم بمشوا، عشان الأهلي يرجع تاني لازم تمشي 7 لعيبة من اللي أنت جبتهم في الصيف الماضي، لأنهم بوظولك الفريق كله.

وتابع:" لازم تعمل سقف للتعاقدات زي الزمالك، مش لعيبة تاخد 200 مليون جنيه، والله مش بيعرفوا يلعبوا وأنت صدمت جماهيرك بعد خسارة البطولة في وجود هؤلاء النجوم".

تلقى النادي الأهلي خسارة قاسية امس السبت، أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.