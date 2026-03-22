أرقام حسام البدري في 3 ولايات مع الأهلي قبل العودة الرابعة

الأحد 22/مارس/2026 - 11:00 ص 3/22/2026 11:00:33 AM

عاد اسم حسام البدري للتداول من جديد داخل النادي الأهلي لتولى منصب المدير الفني بعد سلسلة إخفاقات لاحقت توروب مدرب الأهلي الحالي.

وتوج الدنماركي مشواره مع الأهلي بخسارة قاسية أمام الترجي التونسي في القاهرة ليودع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت الجماهير تنادي بضرورة إجراء تعديلات على مستوى الجهاز الفني ورحيل الدنماركي مع عودة البدري من جديد لتولى المنصب.

وفي حال تولى حسام البدري المهمة خلال الفترة المقبلة فإنها ستكون الولاية الرابعة له خلال مشواره التدريب داخل الأهلي.

أرقام 3 ولايات سابقة لـ حسام البدري

تولى حسام البدري تدريب الأهلي للمرة الاولى في 22-6-2009 واستمرت حتى 22-11-2010 ولعب خلالها 58 مباراة

ونجح البدري في الولاية الأولى مع الأهلي في الفوز 33 مباراة وتعادل 16 وخسر 9 مباريات سجل 88 هدف واستقبل 55

عاد البدري لتدريب الأهلي في فترة قصيرة من 21-5-2012 وحتى 6-5-2013 ولعب 28 مباراة وفاز وقتها في 18 مباراة وتعادل 5 وخسر 5 مواجهات

سجل الأهلي تحت قيادة البدري في الولاية الثانية 38 هدف واستقبل 23

وجاءت الولاية الثالثة والأخيرة للبدري مع الأهلي خلال الفترة من 25-8-2016 وحتى 15-5-2018

ولعب الأهلي مع البدري وقتها 95 مباراة وحقق الفوز في 68 مباراة وتعادل في 19 وخسر 8 مباريات

الأهلي مع البدري في تلك الفترة سجل 189 هدف واستقبل 55