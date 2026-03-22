الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قمة الحسم تقترب.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري سوبر الطائرة

محمد سمير

يترقب عشاق الكرة الطائرة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والزمالك، في ختام منافسات دوري سوبر رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، في لقاء قد يحسم ملامح اللقب بشكل نهائي.

وتُقام المباراة المرتقبة بين القطبين يوم الأربعاء 25 مارس الجاري، في تمام الثامنة مساءً على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من الدور النهائي للمسابقة.

صراع الصدارة يشتعل قبل جولتين من النهاية

يدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد نهاية الجولة الخامسة، بينما يلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ما يجعل المواجهة المباشرة بين الفريقين بمثابة “نهائي مبكر” لتحديد بطل المسابقة.

فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، مع استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة بين باقي الفرق المشاركة.

ويُقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري، بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات، على أن يُتوج باللقب الفريق صاحب المركز الأول في نهاية الترتيب.

ومن المنتظر أن تلعب الجولة السادسة دورًا مهمًا في تحديد شكل المنافسة قبل القمة المرتقبة، حيث تقام يوم الثلاثاء 24 مارس، وتشهد مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي أمام الطيران، والزمالك أمام القناة.

وتنطلق مباريات الجولة السادسة بمواجهات:
    •    سبورتنج × الجزيرة (1:00 ظهرًا)
    •    بتروجت × الاتحاد (3:00 عصرًا)
    •    الأهلي × الطيران (5:00 مساءً)
    •    الزمالك × القناة (8:00 مساءً)

على أن تُختتم البطولة في اليوم التالي بمباريات الجولة السابعة، والتي يتصدرها اللقاء المنتظر بين الأهلي والزمالك، في مواجهة تحمل كل عوامل الإثارة والندية.

وتكتسب مباراة الأهلي والزمالك أهمية مضاعفة، ليس فقط لقيمتها الجماهيرية، ولكن لكونها قد تحدد بطل الدوري بشكل مباشر، في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ورغبة كل طرف في إنهاء الموسم المحلي بلقب قوي يعكس تفوقه.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا فنيًا وبدنيًا كبيرًا من الفريقين، في ظل امتلاكهما عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، ليبقى الحسم مؤجلًا حتى صافرة النهاية في قمة الختام

