رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

محمد سمير

تقام اليوم الأحد 22 - 3 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقاء الزمالك ضد أوتوهو فى كأس الاتحاد الأفريقى.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك X أوتوهو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الوداد X أولمبيك آسفي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

اتحاد العاصمة X اتحاد مانيما – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

زد X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

الاتحاد X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

كهرباء الإسماعيلية X مودرن سبورت – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

آرسنال X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الهلال أم درمان X نهضة بركان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الملعب المالي X صن داونز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X سندرلاند – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا X وست هام – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

توتنهام X نوتنجهام فوريست – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ريال مدريد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو X بيسا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

أتالانتا X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD    

بولونيا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD  

روما X ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

فيورنتينا X إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليون X موناكو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

باريس X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رين X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت X ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينتس X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

أوجسبورج X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء

صورة أرشيفية

