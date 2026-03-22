رسالة من أكرم توفيق لـ الأهلي بعد الوداع الإفريقي

حرص أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق على دعم الفريق بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في دور ربع النهائي.

ونشر أكرم توفيق لاعب الشمال القطري الحالي صورة بشعار النادي الأهلي عبر انستجرام وكتب عليها “ ملك إفريقيا”.

خروج الأهلي من إفريقيا

تلقى الأهلي صدمة قوية عقب خروجه من منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الترجي التونسي، في نتيجة أنهت مشوار الفريق القاري مبكرًا وحرمت النادي من العديد من المكاسب الفنية والمالية.

تأتي الضربة الأكبر في الخسائر المالية، حيث فقد الأهلي ما لا يقل عن 16.5 مليون دولار (أكثر من 825 مليون جنيه)، نتيجة عدم استكمال مشواره نحو النهائي، وهي قيمة كانت مرشحة للزيادة حال المنافسة على اللقب.

كما خسر الفريق فرصة التتويج بالبطولة، والتي كانت ستمنحه جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفع قيمة الجوائز.