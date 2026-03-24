احتجاح سوداني.. الهلال يطالب كاف ويطالب بالتحقيق في أخطاء حكم مباراة نهضة بركان

صعد نادي الهلال السوداني موقفه تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما تقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراته أمام نهضة بركان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هذا التحرك عقب خسارة الهلال بهدف دون رد في لقاء الإياب، وهي النتيجة التي منحت الفريق المغربي بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من تعادل الفريقين 1-1 في مباراة الذهاب.

وأوضح الهلال في بيانه أن قرارات الحكم، إلى جانب تدخلات تقنية الفيديو، كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء، معتبرًا أن الأخطاء التحكيمية ساهمت في خروجه من البطولة.

وأشار النادي إلى أن طاقم التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب لإدارة مواجهة بهذه الأهمية، مؤكدًا أنه سبق وأن طالب "كاف" بتعيين حكام أصحاب خبرة وكفاءة لضمان العدالة داخل الملعب.

وانتقد الهلال تجاهل شكواه السابقة المتعلقة بمباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التجاهل يمنح الحكام غطاءً لاتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون محاسبة.

وطالب النادي في ختام احتجاجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مدعّمًا شكواه بمقاطع فيديو، من أجل الحفاظ على نزاهة المنافسة وضمان حصول كل فريق على حقوقه.