تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
احتجاح سوداني.. الهلال يطالب كاف ويطالب بالتحقيق في أخطاء حكم مباراة نهضة بركان

الهلال السوداني
الهلال السوداني
إسراء أشرف

صعد نادي الهلال السوداني موقفه تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما تقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراته أمام نهضة بركان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هذا التحرك عقب خسارة الهلال بهدف دون رد في لقاء الإياب، وهي النتيجة التي منحت الفريق المغربي بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من تعادل الفريقين 1-1 في مباراة الذهاب.

وأوضح الهلال في بيانه أن قرارات الحكم، إلى جانب تدخلات تقنية الفيديو، كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء، معتبرًا أن الأخطاء التحكيمية ساهمت في خروجه من البطولة.

وأشار النادي إلى أن طاقم التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب لإدارة مواجهة بهذه الأهمية، مؤكدًا أنه سبق وأن طالب "كاف" بتعيين حكام أصحاب خبرة وكفاءة لضمان العدالة داخل الملعب.

وانتقد الهلال تجاهل شكواه السابقة المتعلقة بمباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التجاهل يمنح الحكام غطاءً لاتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون محاسبة.

وطالب النادي في ختام احتجاجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مدعّمًا شكواه بمقاطع فيديو، من أجل الحفاظ على نزاهة المنافسة وضمان حصول كل فريق على حقوقه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

جهود محافظة أسوان

حملات مكثفة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أسوان

حملة ازالات شمال الأقصر

إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالزينية شمال الأقصر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية

بالصور

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد