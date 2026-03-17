الهلال السوداني يشكو حكم مباراته أمام نهضة بركان في دوري الأبطال

أعلن نادي الهلال السوداني عن تقديمه شكوى ضد القرارات التحكيمية في مباراته أمام نهضة بركان في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدار مباراة الهلال ضد نهضة بركان طاقم تحكيم جنوب أفريقي، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي .

وأكد الهلال في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعرضه لظلم كبير من التحكيم، الذي عمد لإدارة المباراة بتحيز، وأن ذلك انعكس على نتيجة المباراة.



وأوضح الهلال في خطابه ، أن الأزرق ظل يعاني بشدة من التحكيم الأفريقي، منذ النسخة الأولى التي شارك فيها، منوهاً لدور التحكيم في حرمان الأزرق من التتويج بالبطولة الأفريقية في أكثر من نسخة، بسبب التحيز المستمر، إضافة إلى أن ذات النهج تواصل في النسخة الحالية.



وأشار الهلال في خطابه لحرصه على التواجد في البطولة القارية، والمشاركة بانتظام، رغم الظروف التي يعيشها السودان.

وناشد الهلال "كاف"، بضرورة وضع تدابير ومعايير دقيقة لطواقم التحكيم التي تدير مباريات البطولة، خاصة في مراحلها الحاسمة، لتفادي ظلم الأندية، وأرفق نادينا مع الخطاب فيديو يوضح الأخطاء التحكيمية التي صاحبت المباراة الأخيرة.