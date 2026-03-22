نهضة بركان يعبر لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني

حقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة هدف دون رد في اياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-1 .
وجاء هدف بركان في الدقيقة الأخيرة عن طريق منير شويعر
تشكيل الهلال ضد نهضة بركان:
حراسة المرمى: سفيان فريد.
الدفاع: مصطفى كرشوم، محمد أرنق، إرنست لوزولو، مامادو قمرديني.
الوسط: حاج ماديكي، ولي الدين خضر، عبد الرؤوف يعقوب.
الهجوم: جان كلود، أداما كوليبالي، محمد عبد الرحمن.
وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي :
حراسة المرمى: أنس الزنيتي.
الدفاع: قندوس – حمزة الموساوي – هيثم منعوت – عبد الحق عسال.
الوسط: ياسين البحيري – عماد الرياحي – أيوب خيري.
الهجوم: الكعبي – يوسف مهري – منير شويعر.