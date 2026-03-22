في دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يطيح بالنادي الأهلي للمرة الخامسة

واصل الترجي التونسي تفوقه التاريخي على النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في إقصائه للمرة الخامسة من المسابقة، ليؤكد تفوقه كأكثر الأندية الإفريقية التي أطاحت بالفريق الأحمر.

وجاءت سلسلة تفوق الترجي على الأهلي عبر محطات تاريخية بارزة

‏ 1990:

التأهل لدور ربع النهائي على حساب الأهلي.

2010:

التأهل للمباراة النهائية على حساب الأهلي.

2011:

إقصاء الأهلي من دور المجموعات.

2018:

التتويج باللقب على حساب الأهلي.

2026:

التأهل للدور نصف النهائي على حساب الأهلي.

وللمرّة الخامسة فى تاريخه ، يُقصي الترجي التونسي نظيره الأهلي من دوري أبطال إفريقيا، كأكثر أندية القارة تحقيقاً لذلك.