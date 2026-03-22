بعد زلزال الهزيمة من الترجي.. قرارات مستفزة من توروب في الأهلي

منح الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اللاعبين 5 أيام راحة من المران بعدما ودع المارد الأحمر دوري أبطال أفريقيا.

وخسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره الترجي بثلاثية مقابل هدفين في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

توروب منح نجوم النادي الأهلي راحة 5 أيام رغم أن المارد الأحمر يرتبط لمواجهة هامة في الدوري الممتاز يوم 3 أبريل المقبل أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز خلف بيراميدز الوصيف والزمالك المتصدر.

ومنح توروب 3 من مساعديه الضوء الأخضر لمغادرة القاهرة والسفر إلي بلادهم لقضاء عطلة ترفيهية عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة.

ومن المقرر حضور زوجة توروب من بلادها لقضاء عطلة ترفيهية رفقة زوجها الدانماركي خلال فترة الراحة التي منحها لنجوم النادي الأهلي.