بعد خسارة الأهلي أمام الترجي .. «الغندور» يهاجم «توروب»: عايز يمشي وياخد عقده كامل

انتقد خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق، المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي ييس توروب، عقب الخسارة من الترجي وتوديع دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "يس توروب كل شوية يقولك أنا اللي أتحمل الخسارة أو التعادل، والصراحة عندي إحساس أنه عايز الإدارة تمشيه عشان يحصل على عقده بالكامل، والذي يتخطى 2 مليون دولار ونصف هو هو والجهاز الأجنبي".

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما ودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.